Audi bringt Einstiegs-E-Auto schon kommendes Jahr

Bislang bietet Audi Elektroautos nur in größeren Dimensionen an, ab Q4 e-tron aufwärts. Wer etwas Kleineres möchte, wird zu VW, Cupra oder zur Konkurrenz außerhalb des Konzerns geschickt. Doch man denkt um in Ingolstadt: Ein Kompaktstromer soll nun sogar früher kommen als geplant.