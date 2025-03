Pinke Außenministerin legt sich nun mit Ungarn an

Nach dem Verbot der Regenbogenparade in Ungarn hat sich Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) in einem Gespräch mit ihrem ungarischen Amtskollegen Péter Szijjártó besorgt gezeigt. „Gerade auch im Lichte der beunruhigenden steigenden Gewaltbereitschaft gegenüber Schwulen und Lesben habe ich ihm meine Sorge über die aktuelle Gesetzgebung in Ungarn hinsichtlich der Freiheit der LGBTIQ+ Community mitgeteilt“, erklärte Meinl-Reisinger am Samstag auf X.