Proteste gegen Orbán auch in Wien geplant

Das geplante Regenbogenparade-Verbot in Ungarn schlägt hohe Wellen. Es gilt als wahrscheinlich, dass ein entsprechender Gesetzesvorschlag der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán bereits am morgigen Dienstag zur Abstimmung kommt, da das Parlament es im Eilverfahren beschließen will. Unterdessen werden nicht nur in Ungarn Proteste vorbereitet, sondern auch in Wien.