Orbán beschimpft politische Gegner als „Wanzen“

Ganz in der Manier totalitärer Regime hat Ungarns Premier Viktor Orbán Polit-Gegner und Kritiker seiner Regierung als „Wanzen“ beschimpft. Der Rechtspopulist kündigte in einer Rede zum Nationalfeiertag am Samstag in Budapest laut dem Onlineportal HVG.hu einen „großen Osterputz“ an.