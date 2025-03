So wollen Saudis an Kärntner Seen investieren

Das saudi-arabische Königshaus will in Kärnten investieren. Still und heimlich stand in den vergangenen Tagen ein Flieger der AIX Investment Group aus Dubai am Flughafen Klagenfurt, die Investoren sind aber nicht auf den Kauf von Austria Klagenfurt aus. Sondern auf die groß geplante Therme am Klopeiner See, die auf 25.000 Quadratmetern um 180 Millionen Euro am Ostufer errichtet werden soll. Ein Investor der geplanten Therme soll im saudi-arabischen Königshaus sitzen.