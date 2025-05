Hunderte Einsatzkräfte bei großer Rotkreuz-Übung

Um für Notfälle bestens vorbereitet zu sein, gilt es für Einsatzkräfte, immer wieder verschiedene Szenarien durchzuspielen. „Mit ‘Nock Alert 2025‘ schaffen wir eine realistische Trainingsumgebung, wie man sie auch im echten Einsatz erlebt. Das Besondere an dieser Übung ist nicht nur ihre Größe, sondern auch die Vielfalt an Szenarien und die enge Kooperation mit anderen Organisationen. Wir freuen uns, Gastgeber dieser wichtigen Übung zu sein“, so Christian Pichler, Landesrettungskommandant Kärnten.