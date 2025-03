Viele Tiroler fürchten sich vor weiterem Krieg

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 herrschte in Europa plötzlich wieder Krieg. Indes beherrscht viele die Angst vor einem möglichen Terroranschlag schon seit dem 11. September 2001, als Flugzeuge die beiden Türme des World Trade Center in New York zum Einsturz brachten. Befeuert wird diese Angst regelmäßig durch „kleinere“ Terroranschläge, wie jüngst in Deutschland. Wie sicher fühlen sich die Tiroler derzeit – und welche Ängste treibt sie um.