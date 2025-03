Eisenstadt will künftig „Lichtsmog“ verbannen

„Uns geht es vor allem um Bewusstseinsbildung“, sagt Steiner. Umgesetzt wird das Vorhaben gemeinsam mit Astrophysiker Stefan Wallner. Bereits seit einiger Zeit gibt es ein Lichtmessnetz, das zeigt, wo der „Lichtsmog“ am stärksten ist. Am hellsten ist es in der Mattersburger und Ruster Straße, am „finstersten“ im Ortsteil St. Georgen.