LED-Straßenlaternen verringern Lichtverschmutzung

Die fortschreitende Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Lampen in Wien ermöglicht einen deutlich besseren Blick in den Nachthimmel der Bundeshauptstadt. Die Aufhellung des Himmels konnte so reduziert werden, zeigten am Sonntag veröffentlichte Ergebnisse eines Abgleichs von Luftbildern aus den Jahren 2016 und 2023.