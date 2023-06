Neue Regeln im Kampf gegen Lichtverschmutzung

ÖNORM wird verbindlich

In Europa nehme die Helligkeit im Schnitt um fünf bis sechs Prozent zu - in seinem Wirkungsbereich in Oberösterreich wolle er jetzt mit einer Novelle des Oö. Umweltschutzgesetzes gegensteuern, sagt der Landesrat. So werde etwa die 2012 in Kraft getretene ÖNORM „Lichtimmissionen - Messung und Beurteilung“, die die Vermeidung von Lichtverschmutzung allgemein zum Thema hat, künftig bei sämtlichen Angelegenheiten in der Zuständigkeit des Landes für verbindlich erklärt.