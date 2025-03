Papst Franziskus amtiert weiter vom Spital aus

Die Hoffnung bleibt, dass der Papst so bald wie möglich in das Gästehaus Santa Marta im Vatikan zurückkehren kann, in dem er wohnt, um seine Behandlung in einer vertrauten Umgebung fortzusetzen. Da die nächtliche mechanische Beatmung diese Woche ausgesetzt werden konnte, wie die Ärzte des Gemelli-Krankenhauses berichteten, könnte eine Rückkehr in den Vatikan eine Möglichkeit sein. Es bleibt jetzt abzuwarten, was die Ärzte in ihrem nächsten Bulletin mitteilen werden – dies wird nicht vor nächster Woche erfolgen.