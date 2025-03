Papst Franziskus muss nicht mehr beatmet werden

Bei der Physiotherapie und den Atemübungen wurden am Mittwochabend ebenfalls Fortschritte vermeldet. Franziskus liegt seit dem 14. Februar in der Gemelli-Klinik in Rom. Er wird wegen einer beidseitigen Lungenentzündung behandelt. Eine Weile musste der 88-Jährige mechanisch beatmet werden. Nun sei die Lungenentzündung „unter Kontrolle“, hieß es. Zwischenzeitlich waren die Sorgen um den Pontifex groß, dem seit einer Operation in jungen Jahren ein Teil eines Lungenflügels fehlt.