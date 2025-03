Papst-Tod vermeldet: Erzdiözese prüft Konsequenzen

„Geschmackslos und falsch.“ Erzbischof Franz Lackner findet deutliche Worte und lässt Gläubige via Facebook wissen, was er von dieser Aktion hält. Was ist passiert? Der Italiener Tommaso Debenedetti ließ sich zu einem makaberen Scherz hinreißen. Er erstellte auf der Online-Plattform „X“ (vormals Twitter) ein falsches Profil des Salzburger Erzbischofs – und vermeldete das Ableben von Papst Franziskus. „Unser geliebter Papst ist vor wenigen Minuten gestorben“, schrieb der falsche Geistliche salbungsvoll.