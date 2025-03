Diesem Studenten lauschte sogar Wien-Attentäter

Zumindest seit November 2020 sind die Treffen von IS-Anhängern in der St. Pöltner Birkengasse in aller Munde. Denn ebendort hat sich auch der Wien-Attentäter mehrfach aufgehalten. Dies bestätigt nun auch ein 24-Jähriger am Landesgericht St. Pölten. Der Absolvent eines molekularen Biologiestudiums muss sich wegen Mitwirken an einer terroristischen Vereinigung im Jahr 2020 verantworten.