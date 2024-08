Burschen verherrlichen IS: Terror-Razzien in NÖ

19-Jährige macht Urlaub in Tschetschenien

Ebenfalls durchsucht wurde die Unterkunft einer 19-jährigen russischen Staatsbürgerin in St. Pölten. Sie steht im Verdacht auf Instagram ein Video gepostet zu haben, auf dem der israelische Verteidigungsminister zu sehen ist, unterlegt waren die Aufnahmen mit dem Naschid „Wir sind als Soldaten Allahs gekommen“. Angetroffen wurde die Verdächtige in der Landeshauptstadt jedoch nicht – sie urlaubt derzeit in Tschetschenien.