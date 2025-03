ÖSV-Überraschungsmann gibt seine Heim-Premiere

Vor einem Jahr kämpfte Elias Leitner noch im Europacup um ein fixes Ticket für den Weltcup. Zwölf Monate später gibt der 21-jährige Vorarlberger sein Heimdebüt beim Weltcup im Montafon. Was ihm Olympiasieger Alessandro „Izzi“ Hämmerle, Julian Lüftner und Co. zutrauen und was Elias selbst für möglich hält – die „Krone“ hat am Grasjoch nachgefragt.