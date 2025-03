Die FPÖ schäumt wegen Rüstungsprogramm der EU

Meinl-Reisinger selbst wehrte sich am Rande des Ministerrats gegen die Kritik der FPÖ. Man unterstütze das Programm „Grain from Ukraine“, das in weiterer Folge Gegenden helfe, die sehr instabil seien und wo der Hunger groß sei. „Man muss Programme unterstützen, die die Ursache der Migration bekämpfen“, so die Außenministerin in Richtung der Freiheitlichen. „Und da gehe ich auch gerne in eine Diskussion mit der FPÖ. Weil das halte ich für äußerst unklug, so etwas in Frage zu stellen.“