Jetzt droht Putin mit weiteren Gebietsforderungen

Er hoffe, dass die vereinbarte teilweise Waffenruhe umgesetzt werde. Russland habe aber bisher gezeigt, dass es nicht bereit sei, den Krieg zu beenden. Die Worte Putins, der sich am Dienstag in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump auf eine 30-tägige Aussetzung der Angriffe auf die Energieinfrastruktur verständigt hat, stünden im Widerspruch zur Realität, führte Selenskyj aus. Stubb bekräftigte, dass Kiew das unbestrittene Recht habe, sich weiter zu verteidigen. Dieses Recht könne in keiner Weise eingeschränkt werden. „Die Ukraine ist europäisch“, so Stubb. „Hoffentlich sind wir bald in der EU und in der NATO vereint.“ Finnland werde der Ukraine zur Seite stehen, solange das nötig sei.