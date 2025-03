Putin demütigte Trump schon vor ihrem Telefonat

Das triggerte bereits in den vergangenen Tagen und Stunden historische Reaktionen. Deutschland verabschiedete das größte Schuldenpaket seiner Geschichte, das quasi endlose Aufrüstung ermöglicht. Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte martialisch an, weitere Milliarden in seine Nuklearstreitkräfte zu investieren (siehe Tweet oben). Das Baltikum will künftig fünf Prozent des Bruttoinlandproduktes in Verteidigung investieren. Das Zeitalter der Einflusssphären und des Machtwettlaufs sei zurück, verkündete auch EU-Chefin Ursula von der Leyen. Die „Sicherheitsarchitektur“, auf die wir uns verlassen haben, gebe es nicht mehr.