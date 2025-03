Meinl-Reisingers Feuertaufe bei Selenskyj in Kiew

Plötzlich vor zerbombtem Kinderkrankenhaus

Wenige Stunden später wird die Welt wieder komplizierter. Mit Sonnenaufgang – der Zug fährt gerade in Kiew ein – bricht auch ein neues Kapitel in der politischen Karriere Meinl-Reisingers an. Ihr zwölfstündiger Besuch in der ukrainischen Hauptstadt am Freitag ist ihr erster großer Auftritt in dieser Funktion, nach einer bislang sehr innenpolitischen Karriere. Nationalrats-Abgeordnete, Gemeinderätin, NEOS-Chefin, und jetzt steht sie hier, vor dem von einer russischen Rakete zerstörten Kinderkrankenhaus Ochmatdyt, und es kommt ihr ein „Wahnsinn!“ über die Lippen.