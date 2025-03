Musik: Streaming bringt zwei Drittel des Umsatzes

Österreich über dem weltweiten Durchschnitt

Betrachtet man die einzelnen Regionen, so zeigten die Pfeile 2024 überall nach oben. In Europa wuchs der Markt um 8,3 Prozent, moderater fiel das Plus in Nordamerika mit 2,1 Prozent aus. Kopf an Kopf lagen hingegen Südamerika, Sub-Sahara Afrika sowie der Mittlere Osten und Nordafrika, die jeweils Sprünge von 22,5 bis 22,8 Prozent verbuchten.