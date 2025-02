Musikstreaming boomt, CD immer mehr im Abseits

Die erfolgreichsten Singles

Der österreichweit beliebteste Song war 2024 „Beautiful Things“ von Benson Boone, die weiteren Stockerlplätze holen sich Artemas mit „I Like The Way You Kiss Me“ und Cyril mit „Stumblin‘ In“. Die meistgehörte Single heimischer Künstler war „Liebe Grüße“ von RAF Camora und Ski Aggu, gefolgt von „Fix net normal“ von der Band „AUT of ORDA“ und „Bei niemand anders“ von Wanda.