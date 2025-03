Pensionisten gehen gegen Belastung auf Barrikaden!

Sichtlich aufgebracht erklärte Seniorenrats-Präsident Peter Kostelka am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Wiener Café Landtmann, warum die Belastungen für Pensionisten so nicht hinzunehmen sind: „Wir haben bei Durchsicht des Arbeitsübereinkommens der neuen Regierung mit tiefster Abneigung zur Kenntnis genommen, dass in allzu vielen Zusammenhängen Pensionistengelder genommen wurden, um Budgetlöcher zu stopfen. Aber: Pensionisten haben die Budgetlöcher nicht verursacht und wir lehnen es ab, dass wir die Ausfallhaftung fürs Budget übernehmen – noch dazu ohne jegliche Gespräche. Das ist unakzeptabel.“