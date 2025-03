Trump führt heute wichtigstes Telefonat der Welt

Tatsächlich haben US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow, die einander jüngst in Saudi-Arabien getroffen hatten, am Samstag lange miteinander telefoniert. Dabei haben sie wohl das angekündigte Telefonat zwischen ihren beiden Chefs vorbereitet. Üblicherweise werden Gespräche von Staatsoberhäuptern so geplant, dass es danach auch Ergebnisse zu präsentieren gibt. Und so kündigte Trump auch an, dass es am Dienstag vielleicht „Neues“ mitzuteilen geben könnte.