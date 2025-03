Putin: „Stimmen Waffenruhe zu, wenn …“

Damit spielte der russische Staatschef, der sich nach einem Treffen mit seinem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko vor die Presse stellte, unter anderem auf die Regierung von Wolodymyr Selenskyj an, die er ja eigentlich stürzen wollte. Die beiden Präsidenten warfen am Donnerstag der EU und der NATO „Feindseligkeiten“ und „destabilisierende“ Aktionen in der Ukraine vor. Auch in der Vergangenheit hatte Moskau die NATO-Osterweiterung und auch eine mögliche Aufnahme der Ukraine in das Militärbündnis als „Aggression“ bezeichnet und seine Südwestgrenze als bedroht gesehen.