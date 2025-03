Wiens Grüne pochen auf gesetzliche Höchstmieten

„Das Zuhause wird für immer mehr Menschen in Wien zu teuer. Jetzt bricht die SPÖ ihr Wahlversprechen und greift bei unregulierten Mieten nicht ein“, kritisierte Pühringer am Montag. Die Partei fordert vom Bund Höchstmieten für alle Wohnungen ab 25 Jahren, nachdem sie erbaut wurden. Die Miete soll sich am jetzigen Richtwertzins im Altbau orientieren.