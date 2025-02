Regierung friert Altbaumieten für ein Jahr ein

Gesetzlich festgelegte Mieten steigen nur begrenzt

Es geht um Altbauwohnungen, die vor dem Jahr 1945 errichtet wurden. Für sie gilt eine gesetzlich festgelegte Miethöhe (Mietzins), auch bei Gemeindewohnungen ist das häufig der Fall. Anders als bei Mieten am freien Markt kann die Regierung hier relativ einfach in die Preise eingreifen – was nun offenbar passiert.