Massenproteste toben in Serbien, Vucic lenkt ein

„Wir werden uns ändern müssen und vieles dazulernen“, erklärte Vucic am Samstagabend, nachdem der von Studenten einberufene Großprotest im Belgrader Stadtzentrum abrupt unterbrochen wurde. In seiner TV-Ansprache spielte Vucic die Teilnehmerzahl aufgrund von Angaben der Sicherheitsdienste herunter: er sprach von 88.000 bis 107.000 Teilnehmern. Das regierungsunabhängige Archiv der öffentlichen Kundgebungen gab dagegen an, dass sich in Belgrad zwischen 275.000 und 325.000 oder „noch mehr“ Anhänger der Studentenproteste versammelt hätten.