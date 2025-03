Verletzte bei Tumulten im serbischen Parlament

Seit Bahnhofsunglück steckt Land in politischer Krise

Studenten, die seit Ende November alle staatlichen Universitäten unter Blockade halten, haben sich kurz vor Mittag vor dem Parlament zu 15 Gedenkminuten versammelt. Damit wird täglich an die 15 Todesopfer des Einsturzes des Bahnhofvordachs in Novi Sad am 1. November 2024 erinnert. Die Studenten und die Opposition, aber auch die breite Öffentlichkeit sehen den Grund für den Unfall in der Korruption. Seit dem Unfall steckt Serbien in einer politischen Krise. Staatspräsident Aleksandar Vucic macht „ausländische Einmischung“ zum Teil für die Proteste verantwortlich.