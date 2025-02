Großprotest gegen serbische Regierung in Wien

Geplant war unter dem Titel „Unterstützung der Bürgerinnen, Studentinnen und Schülerinnen in Serbien“ nur eine kleine Geste der Solidarität mit den dort seit Tagen immer intensiveren Protesten gegen Präsident Aleksandar Vučić. Die Organisatoren rechneten mit einer „familiären“ Kundgebung mit rund 60 Teilnehmern vor dem Botschaftsgebäude in der Ölzeltgasse in Wien-Landstraße. Sie hatten sich ordentlich verschätzt.