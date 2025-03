24.000 Liter Diesel: Tanklaster kam von Straße ab

Alarm gab es am Freitag in der Waldviertler Braustadt Weitra in Niederösterreich. Dort kam ein Tanklastzug von der Straße ab, stürzte auf die Seite und schlug leck – 24.000 Liter Dieselkraftstoff drohten, den Boden schwerstens zu verseuchen. Die Feuerwehren wurden aber auch zur Personenrettung alarmiert.