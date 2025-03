Arbeitsmarkt: „Ab 45 kämpft man mit Vorurteilen“

Ich will nicht spazieren gehen“, sagt Michaela Puntigam. Die 57-Jährige aus Graz sucht seit November einen neuen Job. Fast 60 Bewerbungen hat die studierte Anglistin und Romanistin schon geschrieben „Ich will nicht in Pension gehen, ich will mich einbringen. Man braucht das Gefühl, etwas geleistet zu haben.“