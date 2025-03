900 Gratis-Burger für die Party im Futsal-Finale

Am Sonntag findet um 19.15 Uhr der erste Endspielkracher in der Futsal-Bundesliga zwischen Diamant Linz und Ljuti Krajisnici in der Sporthalle Kleinmünchen statt. Gastgeber Diamant bietet den 900 erwarteten Fan dabei ein ganz besonderes Zuckerl: Jeder Besucher wird mit einem Gratis-Burger verwöhnt.