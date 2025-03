Beim Hochwasserschutz-Abend können Bürger mitreden

Das ist ein Thema, das am Freitag, 14. März 2025 in Mittersill besprochen werden dürfte. Im Nationalparkzentrum stellt Schwaiger gemeinsam mit Experten ab 18.30 Uhr die neuen Pläne vor. Man will offenbar jeden möglichen Kubikmeter Rückhaltevolumen herausholen. Eine Studie der ETH Zürich zeige, dass Maßnahmen an der Krimmler Ache nötig seien, informiert der Landesrat in einer Aussendung im Vorfeld des Infoabends. Die Ache sei der größte Zubringer an Wasser in den Oberpinzgau. Bei der Infoveranstaltung sollen drei Möglichkeiten für Rückhaltebauten vorgestellt werden. In den vergangenen 20 Jahren wurden bereits rund 67 Millionen Euro in die Schutzbauten investiert.