Pinzgaubahn fährt ab Mitte Juni bis Mittersill

Die zusätzlichen Züge fahren dann ab fünf Uhr in der Früh, die letzten am Abend starten jeweils um 22.00 Uhr in Zell am See und Mittersill. „Damit erfüllen wir einen häufig geäußerten Wunsch der Bevölkerung und machen die Lebensader im Pinzgau noch attraktiver“, erklärte der Verkehrslandesrat.