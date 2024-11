Land verkleinert Plan für Schutzbauten im Achental

Um den Oberpinzgau nachhaltig vor Überflutungen zu schützen, muss für die Wassermassen zusätzlich Platz geschaffen. Der Bau von neuen Dämmen bzw. Hochwasserbecken in den Tauerntälern wird seit Jahren intensiv diskutiert. Im Krimmler Achental formierte sich Widerstand der Grundeigentümer. Das Land zog in die Planungen zusätzlich Experten der Technischen Hochschule (ETH) in Zürich hinzu.