„Miteinander erreichen wir mehr für unsere Stadt“

Als Bürgermeister würde ich neben den alltäglichen Verpflichtungen die Beziehungsarbeit mit den Menschen, also den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hohenems, intensivieren.

Die Hohenemser Stadtvertretung braucht definitiv mehr Farbe und Diversität!

Die beste Amtshandlung von Donald Trump? Das wäre mit Sicherheit sein Rücktritt.

Gendern ja oder nein? In meiner Community ist das Gendern schon lange obligatorisch. Ich habe aber auch kein Problem, wenn sich jemand dem Gendern weigert. Wir sollten es den Menschen überlassen, frei zu entscheiden, Vorschriften und Verordnungen gibt es ohnehin schon genug.

Mit welchem Ihrer Gegenkandidaten würden Sie in den Urlaub fahren? Am liebsten mit Arnulf Häfele. Ich denke, dass wir uns beide auf einen Bildungsurlaub einigen könnten.