Vorarlberger Unternehmen schließt Werk in den USA

Das Werk in Highland im Bundesstaat New York sei „seit längerer Zeit strukturell defizitär und deutlich unterausgelastet“. Die Schließung sei Teil der Strategie, sich stärker auf die Kernmärkte zu fokussieren. Zumtobel rechnet mit negativen Sondereffekten in Höhe von rund neun Millionen Euro, die mehrheitlich im Geschäftsjahr 2025/26 gebucht würden. „Die entstandenen Sondereffekte werden sich in den folgenden Jahren jedoch mehr als amortisieren“, heißt es in der Aussendung.