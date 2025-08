Bisher 116.223 Besucher bei Bregenzer Festspielen

Zur Halbzeit ihrer ersten Saison unter der Leitung von Lilli Paasikivi ziehen die Bregenzer Festspiele eine positive Zwischenbilanz: Inklusive Freitag werden rund 116.000 Gäste die bisherigen Veranstaltungen besucht haben. Die heurige Seebühnenproduktion „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber wird mit Freitagabend rund 94.430 Menschen in seinen Bann gezogen haben, sofern am Freitag keine Absage erfolgt. Das entspricht einer bisherigen Auslastung von 95 Prozent. Zweimal musste das Spiel auf dem See bis jetzt wegen schlechten Wetters ins Festspielhaus verlegt werden. Sowohl Besucher als auch Darsteller bewiesen also bis jetzt Wetterfestigkeit. Bis zum 17. August stehen noch 13 weitere Vorstellungen am See auf dem Spielplan.