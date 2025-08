Polizei beendet Streit zwischen Syrer und Afghanen

Die Auseinandersetzung nahm am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr in der Dornbirner Mozartstraße ihren Anfang: Ein 22-jähriger syrischer Staatsangehöriger und ein 24-jähriger Afghane gerieten in Streit. Daraufhin schlug der Syrer seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und flüchtete.