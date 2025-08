Wenn Aschenputtel seine Stimme erhebt

Nein, mit Angelina ist nicht die prominente Schauspielen gemeint, die kürzlich auf der Leinwand sogar eine Operndiva verkörperte. Angelina ist auch der Name der Märchenfigur Aschenputtel, und zwar in der Oper von Gioachino Rossini mit dem Titel „La Cenerentola“. Diese zeigen die Bregenzer Festspiele als Produktion des Opernstudios im Theater am Kornmarkt ab dem 12. August.