Kickl zu Corona-Wirbel: „Was wusste Schwarz-Grün?“

Die Berichte über Erkenntnisse des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) zur Entstehung des Coronavirus in China haben nun auch FPÖ-Chef Herbert Kickl auf den Plan gerufen. „Dieses Thema ist nicht Geschichte, sondern brandheiß und aktuell“, so der blaue Frontmann. Er fordert einmal mehr eine umfassende Aufarbeitung der Coronazeit und übt abermals scharfe Kritik an der ehemaligen schwarz-grünen Bundesregierung.