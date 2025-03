China: Corona-Ursprung soll Wissenschaft klären

Die zweite These zur Entstehung geht von einem Laborunfall im Wuhan Institute of Virology aus, in dem unter anderem an Coronaviren geforscht wird. Diese vertreten etwa der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) und der US-Auslandsgeheimdienst CIA. „Die CIA schätzt mit geringem Vertrauen ein, dass ein forschungsbedingter Ursprung der Covid-19-Pandemie auf der Grundlage der verfügbaren Berichte wahrscheinlicher ist als ein natürlicher Ursprung“, teilte der Geheimdienst im Jänner mit.