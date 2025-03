Wenn Trump es will, bleiben Europas F-35 am Boden!

Was, wenn Trump beschließt, Alliierten den Zugang zu US-Waffentechnologie abzuschneiden? Oder, schlimmer noch: US-Waffentechnologie, die bereits exportiert wurde, unbrauchbar zu machen. Diese Fragen beschäftigen hohe europäische Militärs, die groß aufrüsten müssen, um die schrumpfende US-Militärpräsenz in Europa zu kompensieren. Unter ihnen geistern Gerüchte über einen „Killswitch“ herum, mit dem die Amerikaner auf Knopfdruck Waffen wie den Tarnkappenjet F-35 unbrauchbar machen können. Tatsächlich dürfte so ein Schalter aber gar nicht notwendig sein – Krone+ verrät, warum. Und welche Alternativen zum US-Kampfflugzeug Europa hat.