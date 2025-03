„Suche nach geeignetem Personal wird schwieriger“

Aus der aktuellen Bildungsbedarfsstudie der Wiener Wirtschaftskammer geht hervor, dass der Fachkräftebedarf in der Stadt vor allem in den Branchen Pflege/Gesundheit, Digitalisierung, Tourismus, Energiewende, Verkehr und am Bau steigen wird. Grundsätzlich sind Fachkräfte im technischen Bereich sowie im Tourismus gefragt. Indes scheiden sich beim Thema Arbeitszeitverkürzung die Geister. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.