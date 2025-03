Von Lawine mitgerissen: Mann ging zu Fuß ins Tal

Schock für einen Skitourengeher am Dienstag in Osttirol! Am Weg Richtung Gipfel des Deferegger Pfannhorn wurde der Einheimische (61) von einem Schneebrett mitgerissen und teilweise verschüttete. Der Mann konnte sich selbst aus der Lawine befreien, verlor dabei aber seine Skier. Ein anstrengender Abstieg war die Folge.