Kontrolle wieder gewinnen, nicht nur das Gefühl

„Wir müssen den Menschen das Gefühl zurückgeben, dass wir die Kontrolle über das haben, was in Europa passiert.“ Ein bemerkenswerter Satz von Magnus Brunner, dem österreichischen EU-Kommissar für Asyl und Migration. Er äußerte diesen Satz im Ö1-Interview zur Verschärfung der EU-Abschieberegeln für Migranten, die kein Asyl- und Bleiberecht in Europa haben.