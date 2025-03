Asylzentren & Co.: EU härter bei Abschiebungen

Rückführungsquote aktuell nur bei 20 Prozent

Eine aktuelle Rückführungsquote in der EU von nur 20 Prozent und unterschiedliche Systeme in den einzelnen EU-Staaten würden Missbrauch fördern, so die EU-Kommission. „Rückführungen müssen eine Priorität sein“, so Virkkunen. Das neue Gesetz soll strikt zwischen denen unterscheiden, die legal in Europa leben und arbeiten und jenen, die kein Recht darauf haben.