Bildungsminister will Eltern zur Kasse bitten

Der pinke Politiker erinnerte an Zeiten, in denen „bis zu 400 Kinder in nur einem Monat aus Syrien und Afghanistan nach Wien gekommen sind“. Das sei „eine ganze Schule“. Um die Bildungseinrichtungen nicht wieder zu überlasten, müsse man nun vorsorgen. Ob das rechtskonform möglich sei? Das sei „unklar“, denn die EU müsse das erst als Notstand akzeptieren. – was bisher noch nie der Fall gewesen ist. Doch Wiederkehr ist sicher: Viele der Kinder hätten eine Schule noch nie von innen gesehen, auch Wohnungs- und Arbeitsmarkt seien an der Grenze.