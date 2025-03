Schule ohne Handy: „So haben wir viel mehr Spaß“

Seit Mitte Februar haben steirische Pflichtschulen durch einen Erlass die Möglichkeit, ein Handyverbot in ihren Hausordnungen zu verankern – wir haben berichtet. Damit wurde rechtlich untermauert, was in vielen Schulen ohnehin schon in irgendeiner Form Realität gewesen ist. In der de La Tour Schule der Diakonie in Seiersberg bei Graz etwa sind bereits seit der Eröffnung im Jahr 2017 keine Handys erlaubt.